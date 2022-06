The Flash desperdiça história construída há 2 anos

A série The Flash está em sua reta final na 8ª temporada, e o desperdiçou uma história construída no Arrowverso há dois anos.

Após o retorno surpreendente de um herói de Legends of Tomorrow, o companheiro de Oliver Queen (Stephen Amell), Jonh Diggle (David Ramsey), também retorna.

No episódio 18, intitulado “The Man in the Yellow Tie”, Diggle é visto portando uma caixinha. Dentro dela, está o anel de Lanterna Verde, que ele recebeu no final do crossover Crise nas Infinitas Terras (via Screen Rant).

Sempre carregando o anel consigo, Diggle procura por Flash Reverso (Tom Cavanagh), e pede conselhos ao vilão. O antigo herói denominado Espartano, acaba não escolhendo levar uma vida como um Lanterna Verde, e preferindo ficar com sua família.

Com isso, a escolha aparentemente encerra o ciclo da presença de um Lanterna Verde no Arrowverso, assim desperdiçando a história do crossover. Porém, a escolha da emissora CW pode estar atrelada ao desenvolvimento de uma série dos Lanternas Verdes para a HBO Max.

The Flash ainda vai correr por mais uma temporada

Apesar de Legends of Tomorrow, Batwoman e Naomi serem canceladas, The Flash se manteve e foi renovada para sua nona temporada, que pode ser a última da série.

“Acompanhe as aventuras do homem mais veloz do planeta, o cientista da Central City Police Barry Allen, que após um trágico acidente adquire o poder da velocidade”, diz a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix.

