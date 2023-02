The Flash não vai concluir história de Legends of Tomorrow

O Arrowverso está chegando ao fim. Com isso, Legends of Tomorrow e muitas outras séries ambientadas nesse universo foram canceladas. Resta apenas The Flash, que não dará um desfecho digno para Legends, que terminou com uma ponta solta.

Falando com The Nerds of Color, o showrunner de The Flash, Eric Wallace, disse que, se a temporada final de The Flash tivesse sido mais longa, a ideia seria encerrar Legends of Tomorrow. Mas a contagem de episódios encurtada significa que isso simplesmente não tem como acontecer.

“Quando eu esperava ter 20 episódios, meu conceito original era ter pelo menos um – se não dois episódios – que encerrassem Legends of Tomorrow. Haveria um pequeno crossover que os recuperaríamos, os tiraríamos da prisão do tempo, todas essas coisas boas”, disse Wallace.

“Quando descobrimos que teríamos apenas 13 episódios, isso não foi mais possível. Mal temos tempo suficiente para encerrar as coisas com a família de Barry e Iris”, continuou o showrunner. “Então, infelizmente, não vamos ser capazes de encerrar o enredo de Legends, que eu sei que é muito decepcionante para os fãs. É decepcionante para mim. Mas simplesmente não temos espaço o suficiente”.

No entanto, apesar de não haver um desfecho adequado para Legends, isso não significa que talvez não vejamos os heróis mais uma vez. Wallace mencionou que eles ainda estão escrevendo o final da série e parece que ainda podemos ver as Lendas mais uma vez.

“Ainda estamos escrevendo um final para que você saiba o que pode acontecer no final”, disse ele. “A esperança é eterna, mas eu só quero acabar com isso”.

Legends of Tomorrow foi cancelada

The Flash terá um final feliz

A última temporada de The Flash será constituída por 13 episódios, muito menos do que o padrão da série, que normalmente são entre 18 a 23 episódios.

O showrunner Eric Wallace prometeu aos fãs que Barry e Iris terão seu final feliz no seriado do Arrowverso.

Falando com o TVLine, Wallace se abriu sobre seus planos para a nona e última temporada de The Flash.

“Minha missão é recompensar o público com coisas que eu sei que eles estão pedindo e esperando; riscar as coisas na minha própria lista de desejos, como fã – a mesma coisa com a lista de desejos dos roteiristas; e terminando com uma nota realmente positiva e alta”, explicou Wallace.

“Eu queria que fôssemos fortes, emocionalmente, o máximo que pudéssemos e, finalmente, entregássemos algumas surpresas, alguns rostos antigos retornando aqui e ali”, continuou o showrunner. “Aumentar o romance entre Barry e Iris, depois adicionar todas essas outras coisas boas, cria um final de série onde as pessoas realmente vão dizer: ‘Ei, isso foi bom. Esse vai ficar comigo de uma maneira positiva e realmente honrar o legado do show”.

Como parte de seu plano para terminar The Flash com final feliz, Wallace também confirmou que a nona temporada abordará problemas não resolvidos de histórias anteriores. “Você vai ver muitos acenos para a primeira temporada, e muitas coisas que nunca foram resolvidas e que agora serão concluidas”, disse ele.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix.

