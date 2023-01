The Flash: Novo vilão ameaça o herói em sinopse da 9ª temporada

A CW divulgou a sinopse do segundo episódio da nona temporada de The Flash, com o herói vendo o novo vilão ameaçar Central City.

Com o título de “Hear No Evil” e data de exibição no dia 15 de fevereiro, o vilão Morte Vermelha faz sua estreia e vai perseguir Barry Allen no novo ano da série da DC (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

“Barry se sente culpado pelo que aconteceu com Caitlin e Mark apresenta um plano que deixa todos céticos. Enquanto isso, Morte Vermelha aparece em Central City e diz que o fracasso não é uma opção”, diz a sinopse.

“Joe pede a Cecile para fazer uma escolha que leva Cecile a pensar no bem maior. Allegra e Chester dão um passo em uma nova direção. Por fim, velhos amigos fazem uma visita inesperada ao STAR Labs”, conclui a sinopse.

O segundo episódio da última temporada teve a direção de Eric Wallace, com o episódio sendo escrito por Jonathan Butler e Kristen Kim.

The Flash corre em mais aventuras

A última temporada de The Flash será constituída por 13 episódios, muito menos do que o padrão da série, que normalmente são entre 18 a 23 episódios.

“A 9ª temporada começa uma semana depois de sua batalha épica, e Barry Allen e Iris West-Allen estão se reconectando e ficando mais próximos do que nunca. Mas quando um grupo mortal de Rogues chega a Central City liderado por uma nova e poderosa ameaça, The Flash e sua equipe devem mais uma vez desafiar probabilidades impossíveis de salvar o dia”, diz a sinopse da nova temporada.

“Mas quando os Rogues são derrotados, um novo adversário mortal surge para desafiar o legado heroico de Barry Allen. E em sua maior batalha até agora, Barry e o Time Flash serão levados ao limite, a fim de salvar Central City pela última vez”, conclui a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix. A nona temporada estreia em 8 de fevereiro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.