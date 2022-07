The Flash quebra recorde no Arrowverso

A série The Flash é a mais nova a quebrar recorde no Arrowverso.

Surpreendentemente, a série do Velocista Escarlate, que teve sua oitava temporada finalizada na quarta-feira (28), se tornou a mais longa do Arrowverso (via ComicBook).

Continua depois da publicidade

Enquanto Arrow, série que começou este universo da CW, possui 170 episódios e foi finalizada na oitava temporada, The Flash ultrapassou e contabiliza 171 episódios.

No entanto, a série não é a mais longa da DC pela CW. Smallville conta com 217 episódios e 10 temporadas, enquanto The Flash se encaminha para a nona temporada.

Foi revelado que a nona temporada pode ser a última da série. O ator Grant Gustin assinou contrato para apenas 15 episódios, e deve ser a menor contagem de episódios da série desde seu início.

The Flash ainda vai correr por mais uma temporada

“Acompanhe as aventuras do homem mais veloz do planeta, o cientista da Central City Police Barry Allen, que após um trágico acidente adquire o poder da velocidade”, diz a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix.

Sobre o autor Redação