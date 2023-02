The Flash: Retorno do Arqueiro Verde não afetará Arrow

A série The Flash será finalizada na nona temporada, e segundo o showrunner do seriado da DC, o retorno do Arqueiro Verde não afetará os eventos de Arrow.

Arrow terminou em 2020 em sua oitava temporada, com a morte de Oliver Queen em Crise nas Infinitas Terras e Mia Queen assumindo o manto.

No entanto, após Stephen Amell ser anunciado no elenco do nono ano de The Flash, muitos fãs comentaram sobre como ele pode retornar (via CBR).

Em recente entrevista, Eric Wallace revelou que sua volta não alterará o final da série Arrow, e seu legado vai permanecer

“Não mudamos o que aconteceu nas oito temporadas de Arrow”, disse ele.

The Flash e Arqueiro Verde da CW

The Flash corre em mais aventuras

A última temporada de The Flash será constituída por 13 episódios, muito menos do que o padrão da série, que normalmente são entre 18 a 23 episódios.

“A 9ª temporada começa uma semana depois de sua batalha épica, e Barry Allen e Iris West-Allen estão se reconectando e ficando mais próximos do que nunca. Mas quando um grupo mortal de Rogues chega a Central City liderado por uma nova e poderosa ameaça, The Flash e sua equipe devem mais uma vez desafiar probabilidades impossíveis de salvar o dia”, diz a sinopse da nova temporada.

“Mas quando os Rogues são derrotados, um novo adversário mortal surge para desafiar o legado heroico de Barry Allen. E em sua maior batalha até agora, Barry e o Time Flash serão levados ao limite, a fim de salvar Central City pela última vez”, conclui a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, a série tem elenco formado por Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet e Tom Cavanagh.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.