The Flash revive o mesmo dia sem parar na sinopse da estreia da 9ª temporada

A CW divulgou a sinopse da estreia da nona temporada de The Flash, com o personagem revivendo o mesmo dia sem parar.

Com o título de “Wednesday Ever After”, o episódio verá o herói da DC tendo alguns problemas em uma quarta-feira que deveria ser normal. A sinopse apresenta que amigos e inimigos vão aparecer na cidade, e o Time Flash precisa ficar em alerta (via ComicBook).

“Barry cria um livro de mapas para guiar ele e Iris ao longo de seu futuro, a fim de mantê-la segura, mas os resultados não são o que ele esperava e, em vez disso, eles revivem o mesmo dia de novo e de novo”, diz a sinopse.

“Joe tem uma conversa franca com Cecile. Um novo grande mal é apresentado ao Time Flash e amigos e inimigos, antigos e novos, começam a descer sobre Central City”, conclui a sinopse.

O episódio teve direção de Vanessa Parise, com a história criada pelo showrunner Eric Wallace e roteiro escrito por Thomas Pound e Sarah Tarkoff.

The Flash já lançou oito temporadas

The Flash corre em mais aventuras

A última temporada de The Flash será constituída por 13 episódios, muito menos do que o padrão da série, que normalmente são entre 18 a 23 episódios.

“A 9ª temporada começa uma semana depois de sua batalha épica, e Barry Allen e Iris West-Allen estão se reconectando e ficando mais próximos do que nunca. Mas quando um grupo mortal de Rogues chega a Central City liderado por uma nova e poderosa ameaça, The Flash e sua equipe devem mais uma vez desafiar probabilidades impossíveis de salvar o dia”, diz a sinopse da nova temporada.

“Mas quando os Rogues são derrotados, um novo adversário mortal surge para desafiar o legado heroico de Barry Allen. E em sua maior batalha até agora, Barry e o Time Flash serão levados ao limite, a fim de salvar Central City pela última vez”, conclui a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, o elenco conta com Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, entre outros.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix. A nona temporada estreia em 8 de fevereiro.

