The Flash surpreende com retorno de [SPOILER] na 8ª temporada

Alerta de spoilers

A CW lançou uma prévia do 18º episódio da oitava temporada de The Flash, que pode estar chegando ao fim, e pegou todos de surpresa ao mostrar que Eobard Thawne está de volta.

No episódio anterior, Flash conheceu Meena Dhawan, a Fast Track, que disse estar trabalhando com alguém para aumentar a velocidade dela. Na prévia do vindouro episódio, descobrimos que ela está trabalhando justamente com Thawne.

Barry fica chocado ao ver Eobard de novo, que agora retoma a aparência original, com Matt Letscher de volta ao papel, depois de Tom Cavanagh deixar a série.

Para piorar, ele parece não ter consciência de ter sido algum dia o Flash Reverso. Ou ele está fingindo, é claro.

Descobriremos mais quando o episódio estrear, nos EUA, em 15 de junho de 2022. No Brasil, The Flash é exibido pela Netflix. Veja o trailer do episódio, abaixo.

