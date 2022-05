The Flash tem péssima notícia para os fãs

Os fãs de The Flash terão de esperar bastante por novos episódios, após o término da oitava temporada, que segue em exibição. O nono ano da série da DC retorna apenas em 2023.

A emissora The CW divulgou as janelas de lançamentos de suas séries, anunciando que The Flash ganhará uma nona temporada apenas no início de 2023, conforme o ComicBook.

Essa espera possivelmente está ligado ao fato da série requisitar mais tempo na pós-produção, em razão dos efeitos especiais.

Existe, também, a possibilidade dessa nona temporada ser a última da longeva série e a espera pode dar mais tempo à produção para encerrar apropriadamente as pontas soltas.

Vale apontar que, recentemente, o Arrowverso foi consideravelmente reduzido, com cancelamentos de Naomi, Batwoman e Legends of Tomorrow. The Flash se salvou, mas ainda é incerto por quanto tempo.

No Brasil, The Flash está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.