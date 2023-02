The Flash terá o retorno de personagens clássicos na 9ª temporada

The Flash terá o retorno dos atores Rick Cosnett, Matt Letscher e Jessica Parker Kennedy em sua 9ª e última temporada. As informações são do Deadline.

Cosnett foi um dos membros originais da série no papel do detetive Eddie Thawne. O personagem morreu no final da 1ª temporada, mas acabou retornando nas temporadas 2, 3 e 8.

Letscher interpretou Eobard Thawne/Flash Reverso em algumas temporadas, enquanto Kennedy participou de Crise nas Infinitas Terras, crossover de The Flash com outras séries do Arrowverso, e apareceu em vários episódios de The Flash como Nora/XS.

Foi revelado que a atriz é a filha do futuro de Barry (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton).

A 9ª temporada de The Flash estreia em 8 de fevereiro nos EUA.

The Flash corre em mais aventuras

A última temporada de The Flash será constituída por 13 episódios, muito menos do que o padrão da série, que normalmente são entre 18 a 23 episódios.

“A 9ª temporada começa uma semana depois de sua batalha épica, e Barry Allen e Iris West-Allen estão se reconectando e ficando mais próximos do que nunca. Mas quando um grupo mortal de Rogues chega a Central City liderado por uma nova e poderosa ameaça, The Flash e sua equipe devem mais uma vez desafiar probabilidades impossíveis de salvar o dia”, diz a sinopse da nova temporada.

“Mas quando os Rogues são derrotados, um novo adversário mortal surge para desafiar o legado heroico de Barry Allen. E em sua maior batalha até agora, Barry e o Time Flash serão levados ao limite, a fim de salvar Central City pela última vez”, conclui a sinopse.

Criada por Greg Berlanti, Geoff Johns e Andrew Kresiberg, a série tem elenco formado por Grant Gustin, Candice Patton, Jesse L. Martin, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet e Tom Cavanagh.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix.

