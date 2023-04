The Good Doctor: Brandon Larracuente, o Dr. Daniel, vai deixar a série

O ator Brandon Larracuente vai sair do elenco fixo de The Good Doctor após 1 temporada, informou o Deadline. O intérprete do Dr. Daniel Perez, no entanto, poderá retornar no futuro para participação especial.

Larracuente foi apresentado no segundo episódio da atual sexta temporada do drama médico. Inicialmente, o ator apareceria em apenas alguns episódios, mas logo foi promovido ao elenco fixo da série como Daniel, um residente cirúrgico do primeiro ano do Hospital St. Bonaventure que acaba se envolvendo com drogas.

No final da 6ª temporada, o personagem passará por apuros. Segundo a sinopse do episódio, Daniel sofrerá um “trágico acidente”.

Segundo os produtores de The Good Doctor, o ator sairá da série porque a história do personagem chegou a uma conclusão natural.

Recentemente, The Good Doctor foi renovada para sua 7ª temporada pelo canal americano ABC.

The Good Doctor é exibida no Brasil pelo Globoplay e o canal pago Sony.

