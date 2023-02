The Good Doctor tem retorno de personagem das temporadas iniciais

A sexta temporada de The Good Doctor recebe uma visita muito especial. O Dr. Jared Kalu, vivido por Chuku Modu, retorna à série, após deixá-la no segundo ano.

Modu foi uma das estrelas iniciais do programa quando estreou em 2017, interpretando um dos residentes cirúrgicos sob o comando do cirurgião Dr. Neil Melendez (Nicholas Gonzalez), juntamente com a Dra. Claire Browne (Antonia Thomas) e o Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore).

Continua depois da publicidade

No entanto, Kalu foi demitido por agredir um funcionário que assediou sexualmente a Drª. Browne. Embora ele tenha sido recontratado depois de processar o hospital, Kalu finalmente optou por aceitar um novo emprego e saiu de The Good Doctor durante a segunda temporada.

Conforme relatado pelo TVLine, Modu reprisa seu papel como Dr. Kalu na sexta temporada de The Good Doctor.

Ele está programado para retornar no 15º episódio, Old Friends, participará em um total de 7 episódios. Considerando que a sexta temporada tem 22 episódios, isso significa que Kalu de Modu deve permanecer pelo restante da temporada.

Por que Kalu volta a The Good Doctor

A razão por trás do retorno de Kalu a The Good Doctor não foi dada. No entanto, ele não é o primeiro personagem a voltar à série depois de inicialmente partir.

A Drª. Browne e Jessica Preston, vivida por Beau Garrett, são outras duas grandes personagens originais que deixaram a série e voltaram em algum momento

Assim, Modu parece estar seguindo uma tendência de The Good Doctor receber de volta seus membros do elenco original. A única diferença é que ele recebe um retorno estendido, ao invés de uma simples participação especial.

A sexta temporada pode dar uma conclusão mais satisfatória à história do personagem e mostrar que ele alcançou sucesso em sua carreira, apesar de alguns erros no início.

No Brasil, The Good Doctor é exibido pelo Globoplay.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.