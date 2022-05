The Good Fight: 6ª temporada será a última da série

Um ciclo se encerra: foi confirmado que a sexta temporada de The Good Fight será a última da série.

Os últimos episódios estreiam dia 08 de setembro no catálogo da Paramount+, marcando a despedida oficial do programa que está no ar desde 2017.

Robert e Michelle King, showrunners de The Good Fight, disseram em entrevista recente à Variety que a decisão de encerrar a série com uma sexta temporada de dez episódios é uma questão de dizer adeus ainda em alta.

“Sentimos que poderíamos terminar a série com um grande estrondo. Isso é melhor do que chegar a uma temporada em que teríamos problemas para encontrar um enredo. Achamos que a sexta temporada poderia nos tirar do palco em grande estilo”, disse Robert King.

“Nos dias de hoje, onde as [séries] longas são mais a exceção do que a norma e onde o público exigente tem tanta escolha por conteúdo de qualidade, o sucesso e a longevidade dessas séries são uma prova de quão excelentes ambos os programas foram. David Zucker e eu, e toda a equipe da Scott Free Television, não poderíamos estar mais gratos por essa experiência.”, diz Ridley Scott, produtor executivo.

