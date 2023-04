The Great: Catherine e Peter fazem terapia de casal em trailer da 3ª temporada

A terceira temporada de The Great estreia dentro de poucos dias e o trailer indica mais dificuldades no casamento de Catherine (Elle Fanning) e Peter (Nicholas Hoult).

Na prévia, os membros da realeza russa são vistos no que parece ser terapia de casal para a realeza.

“Tivemos algumas dificuldades”, começa Catherine. “Aparentemente, o casamento tem desafios”, acrescenta Peter.

“Algum derramamento de sangue” e tentativas de assassinato são razões que o casal dá para o conflito. Mas quando a mulher que lhes dá aconselhamento sugere que a fé é a solução para seus problemas, os dois, pelo menos, concordam que essa é uma “resposta irritante”.

O trailer também inclui a bebida, as intrigas, as grandes ideias de Catherine, o sangue e a ousadia que os fãs da série esperam e deve trazer mais cenas bizarras, como já vistas previamente.

Veja, abaixo, o trailer e o pôster da terceira temporada de The Great.

Mais sobre The Great

De acordo com a sinopse oficial, a terceira temporada de The Great começa com Catherine e Peter tentando fazer seu casamento funcionar depois de alguns problemas aparentemente insuperáveis.

Como sugerido no trailer, Catherine começa a fazer um nome para si mesma além de suas fronteiras.

Tendo sido inspirada por uma visita do embaixador dos EUA, ela organiza uma conferência onde camponeses, nobres e comerciantes podem dar sua contribuição no desenvolvimento de uma nova Rússia.

A série vencedora do Emmy retorna em 12 de maio. No Brasil, The Great pode ser assistida por meio do Lionsgate+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.