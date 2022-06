The Handmaid’s Tale: 5ª temporada ganha data de estreia e primeiras fotos

Falta pouco para a estreia da 5ª temporada de The Handmaid’s Tale e, na contagem regressiva, a plataforma de streaming Hulu trouxe as primeiras novidades sobre o programa, incluindo a sinopse oficial dos novos episódios, primeiras fotos e a data de estreia da temporada que pode ser a última da série.

As imagens, que podem ser vistas logo abaixo, mostram Serena e June em rota de colisão após os acontecimentos do final da quarta temporada.

June Osborne, de Elisabeth Moss, deixou o traje das aias para vestes mais elegantes que passam um ar de mulher de negócios, e seu olhar afiado já informa que ela não está para brincadeiras.

Enquanto isso, Serena, de Yvonne Strahovski, aparece em vestes de luto no que parece ser o velório de Fred Waterford (Joseph Fiennes), ou do que restou dele, mas demonstra um sorriso sombrio.

Confira as imagens logo abaixo:

Mais sobre a 5ª temporada de The Handmaid’s Tale

Quanto à sinopse da temporada, lê-se: “June enfrenta consequências por matar o Comandante Waterford enquanto luta para redefinir sua identidade e propósito. A viúva Serena tenta conquistar atenção em Toronto enquanto a influência de Gilead se infiltra no Canadá. O comandante Lawrence trabalha com a tia Lydia enquanto tenta reformar Gilead e subir no poder. June, Luke e Moira lutam contra Gilead à distância enquanto continuam sua missão de salvar e se reunir com Hannah.”

O showrunner Bruce Miller compartilha: “Estamos muito gratos ao Hulu e à MGM pelo retorno da série para uma quinta temporada, e especialmente aos nossos fãs leais por seu apoio. Estamos entusiasmados por poder continuar a contar essas histórias, com nosso incrível elenco e equipe.”

Segundo o site Screen Rant, a 5ª temporada de The Handmaid’s Tale estreia no Hulu dia 14 de setembro.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.