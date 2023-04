The Idol: Série controversa com The Weeknd ganha trailer e data no HBO Max

O HBO Max divulgou o novo trailer e a data de estreia de The Idol, nova série do criador de Euphoria, Sam Levinson, que conta com The Weeknd no elenco. A série estreia em 4 de junho na plataforma de streaming.

“Depois que um colapso nervoso descarrilou a última turnê de Jocelyn (Lily-Rose Depp), ela está determinada a reivindicar seu status legítimo como a maior e mais sexy estrela pop da América”, começa a sinopse da série.

“Suas paixões são reacendidas por Tedros (The Weeknd), um empresário de boates com um passado sórdido. Será que seu despertar romântico a levará a novas alturas gloriosas ou às profundezas mais profundas e escuras de sua alma?”, conclui a sinopse.

Um relatório da Rolling Stone em março afirmou que The Idol foi “descontroladamente, repugnantemente para fora dos trilhos” e foi um “show de horrores” nos bastidores em meio a inúmeras reescritas e atrasos.

Parte do debate foi centrado em torno da troca da diretora Amy Seimetz (The Girlfriend Experience) por Levinson, de Euphoria, que alguns alegaram ter levado a história para uma “fantasia de estupro” mais sexualmente “perturbadora” e menos feminista.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre The Idol

A série passou por uma reformulação criativa no final de abril, com a saída da diretora Amy Seimetz e da atriz Suzanna Son.

Além de The Weeknd e Sam Levinson, de Euphoria, o seriado tem Amy Seimetz na produção executiva e direção, e Joe Epstein no roteiro.

Enquanto a terceira temporada de Euphoria não é produzida e o futuro de membros de elenco ainda estão sob dúvidas, The Idol é o próximo grande projeto de Levinson.

A série chega em 4 de junho ao HBO Max e vai contar com seis episódios em sua primeira temporada.

