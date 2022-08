The Idol: The Weeknd e filha de Johnny Depp estrelam trailer de série do HBO Max

O HBO Max divulgou o novo trailer de The Idel, nova série do criador de Euphoria, Sam Levinson, que conta com The Weeknd no elenco.

A prévia revela o visual do cantor no seriado, além de definir o tom da obra, que, como Euphoria, é bastante adulto.

The Idol, da HBO, irá abordar a história de um guru de autoajuda e líder de um culto moderno, interpretado por Abel Makkonen Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd.

Na trama, ele tem relacionamento complicado com uma cantora inciante da música pop, vivida por Lily-Rose Depp.

Veja o trailer, abaixo.

A data de estreia de The Idol ainda não foi anunciada. A série passou por uma reformulação criativa no final de abril, com a saída da diretora Amy Seimetz e da atriz Suzanna Son.

Além de The Weeknd e Sam Levinson, de Euphoria, o seriado tem Amy Seimetz na produção executiva e direção, e Joe Epstein no roteiro.

Enquanto a terceira temporada de Euphoria não é produzida e o futuro de membros de elenco ainda estão sob dúvidas, The Idol é o próximo grande projeto de Levinson.

A série, não contém data oficial de estreia na HBO Max, vai contar com seis episódios em sua primeira temporada.

