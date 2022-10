The Idol: The Weeknd e filha de Johnny Depp estrelam trailer de série do HBO Max

A HBO Max lançou um novo trailer para a série The Idol, estrelada por The Weeknd e por Lily-Rose Depp, filha do ator Johnny Depp.

No trailer podemos ver que Lily interpretará uma cantora pop que é objetificada por seus agentes para atingir o estrelato, e em seu caminho vemos o personagem de The Weeknd se colocando como um mentor suspeito para a jovem.

O músico também é criador da série, junto com Sam Levinson, responsável por Euphoria. Assim como a outra obra do produtor, The Idol deve explorar sua temática de forma bem adulta.

Podemos ver uma aura de sedução e exploração no trailer, com a personagem de Depp sendo aconselhada à “dar a eles o que eles amam” e “parar de tentar castrar a América”, insinuando que a jovem deve se sexualizar ainda mais.

The Weeknd aparece do outro lado seduzindo Depp, dizendo que Los Angeles é “onde todos os monstros do mundo se reúnem”, e se apresentando como o único em quem ela pode confiar. Veja o trailer de The Idol:

Mais sobre The Idol

A data de estreia de The Idol ainda não foi anunciada. A série passou por uma reformulação criativa no final de abril, com a saída da diretora Amy Seimetz e da atriz Suzanna Son.

Além de The Weeknd e Sam Levinson, de Euphoria, o seriado tem Amy Seimetz na produção executiva e direção, e Joe Epstein no roteiro.

Enquanto a terceira temporada de Euphoria não é produzida e o futuro de membros de elenco ainda estão sob dúvidas, The Idol é o próximo grande projeto de Levinson.

A série deve estrear em 2023 na HBO Max, e contará com seis episódios em sua primeira temporada.

