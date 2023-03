The L Word: Geração Q é cancelada, mas franquia terá reboot

O canal americano Showtime cancelou The L Word: Geração Q após 3 temporadas, informou o Deadline. No entanto, a franquia LGBT deve ganhar um reboot.

A nova série está sendo provisoriamente chamada de The L Word: New York e terá o envolvimento da criadora da atração original de 2004, Ilene Chaiken.

Sequência de The L Word, Geração Q se passa 15 anos depois e acompanha as jornadas de Bette Porter, Alice Pieszecki, Shane McCutcheon, Dani Nùñez, Micah Lee, Finley, Sophie Suarez, Gigi Ghorbani, Angie Porter-Kennard e Tess enquanto vivem amor, desgosto, sexo, contratempos e sucesso em Los Angeles.

Além da série original, que durou 6 temporadas, e de Geração Q, a franquia The L Word conta ainda com o reality show The Real L Word e o documentário L Word Mississippi: Hate the Sin.

No Brasil, The L Word: Geração Q está disponível pelo Prime Video.

