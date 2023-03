The Last of Us: 2 coisas não fazem o menor sentido na série

The Last of Us busca ao máximo manter seu realismo, ou seja, respeitar as leis de seu próprio universo e mitologia. A série também se apega, na medida do possível, à verossimilhança, mas há dois elementos que não fazem o menor sentido nessa produção da HBO.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation) e Murray Bartlett (The White Lotus).

Mostramos abaixo como 2 elementos de The Last of Us podem ser encarados como furos de roteiro na série da HBO; confira!

Essas cenas de The Last of Us não fazem sentido

No penúltimo episódio da série, após ser sequestrada por um grupo de canibais, o confronto final de David (o líder desse grupo hostil) e Ellie termina com ela cortando-o repetidamente com um cutelo de carne enquanto o prédio ao redor deles queima.

Misteriosamente, porém, ninguém do grupo de David vem em seu auxílio – na verdade, depois que Ellie foi capturada, parece que todos, exceto David e James, evacuaram. Joel também não parece encontrar resistência na cidade.

É um pouco bizarro que todos os seguidores de Davi tenham desaparecido de repente. No game, por sinal, eles estão na cidade atrás de Ellie, ou sendo mortos por Joel.

Já no episódio que mostra como Ellie foi mordida pela primeira vez, Riley, a melhor amiga de infância de Ellie, entra em sua vida novamente depois de se juntar aos Vagalumes. Ela também, como vários espectadores apontaram no TikTok, tem microtranças loiras, um penteado que pode ser demorado para ser feito e, às vezes, inclui extensões de cabelo.

Isso levanta algumas questões, como onde Riley conseguiu o aplique, quem fez isso por ela, ou como ela mantém o penteado.

A primeira temporada de The Last of Us está disponível no HBO Max.

