The Last of Us: 2ª temporada pode ser dividida em duas partes

O showrunner de The Last of Us, Craig Mazin, sugeriu em entrevista ao IGN que a recém-anunciada 2ª temporada pode ser dividida em duas partes.

A série, baseada no game de mesmo nome, adaptaria o segundo jogo da saga, lançado em 2020. Mas de acordo com Mazin, o título para PlayStation 4 tem uma narrativa suficiente para durar mais que uma temporada na TV.

“É um grande animal grande para separar, sabe?”, disse Mazin. “Porque é uma história muito maior e é uma história mais complicada. É uma bela história. Vale mais do que uma temporada de televisão, com certeza”, acrescentou.

Neste domingo (29), foi ao ar o terceiro episódio de The Last of Us, que está sendo chamado pelos fãs da série como “um dos melhores episódios da história da TV”.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes no início desta semana com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 98%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

