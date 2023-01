The Last of Us: A 1ª temporada adapta o primeiro jogo inteiro? Veja

The Last of Us não é um jogo longo, sendo necessário por volta de 16h para finalizar. Dito isso, como fica a adaptação da HBO? A primeira temporada vai adaptar o primeiro game inteiro? Veremos isso agora.

Felizmente, os criadores de The Last of Us, Craig Mazin e Neil Druckmann, forneceram uma resposta concreta: a primeira temporada de The Last of Us cobrirá todos os eventos do primeiro jogo. Eles também falaram sobre o potencial segundo ano do seriado.

Continua depois da publicidade

Em entrevista ao Gizmodo, Mazin disse: “A primeira temporada cobre os eventos do primeiro jogo – e você pode dizer, se você jogou o jogo, assistindo aos materiais de marketing que também estamos cobrindo os eventos de Left Behind “. Para quem não sabe, Left Behind é um conteúdo adicional (DLC) do primeiro jogo, que se passa antes do primeiro encontro de Joel e Ellie.

Com o conhecimento de que a 1ª temporada cobrirá todo o primeiro jogo de Last of Us, a próxima pergunta lógica é: “O mesmo pode ser dito de uma potencial segunda temporada e The Last of Us 2?

Na mesma entrevista, Mazin também abordou essa questão: “Acho que a quantidade de história que resta que não cobrimos seria mais do que uma temporada de televisão. Então, supondo que possamos continuar avançando, a ideia seria fazer mais do que apenas mais uma temporada.” Em teoria, isso significa que tanto uma hipotética segunda temporada, quanto a terceira temporada de The Last of Us abordariam The Last of Us: Parte II.

Continue lendo para saber detalhes sobre The Last of Us.

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes no início desta semana com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 98%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.