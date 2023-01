The Last of Us: Astro pontua diferenças entre Joel e O Mandaloriano

O astro da série The Last of Us, Pedro Pascal, também estrela de O Mandaloriano, pontuou as diferenças entre Joel e o personagem de Star Wars.

Pascal esteve em inúmeros projetos, como Game of Thrones, Narcos e Mulher-Maravilha 1984, mas é mais lembrado como Din Djarin em O Mandaloriano.

Agora, o astro vai viver Joel Miller na série The Last of Us, da HBO, que adapta o famoso jogo da PlayStation. Pascal revelou que o que difere Joel e Din é justamente em sua história e a jornada emocional de Joel com Ellie (via Collider).

“Acho que para alguém como Joel, existe um material fonte tão rico para ser pesquisado. E também, o que poderia ser, mais do que tudo, é a experiência de interpretar uma realização completa desse tipo de personagem, onde o emocional é a riqueza dessa experiência de um humano endurecido voltando a ser humano”, disse ele.

“Isso vem através da experiência de um relacionamento, e pode se expandir para diferentes narrativas. Não sei, necessariamente, como identificar o que há de diferente nisso, fora o quão rico era interpretar Joel e saber que tudo sobre ele dependia diretamente de seu relacionamento com Ellie”, concluiu.

Série adapta famoso jogo da PlayStation

A série The Last of Us é uma adaptação do famoso jogo da PlayStation, que possui duas partes e explora um Estados Unidos após o surto de um fungo.

“Joel e Ellie, um par conectado pela dureza do mundo em que vivem, são forçados a suportar circunstâncias brutais e assassinos implacáveis ​​em uma jornada pela América pós-pandemia”, diz a sinopse.

O criador do jogo, Neil Druckmann, ajudou a construir a história da série. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro no HBO Max.

