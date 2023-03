The Last of Us: Bella Ramsey considera “fascinante” a reação homofóbica à série

Bella Ramsey, a Ellie de The Last of Us, comentou sobre as críticas homofóbicas recebidas pela série por conta do sétimo episódio, que explorou o relacionamento romântico entre Ellie e sua amiga Riley (Storm Reid).

“Ao ver aquele episódio, eu nem estava pensando nos trolls homofóbicos, para ser sincera”, disse a atriz em entrevista à Vanity Fair. “Eu não processei isso. Na minha vida pessoal, histórias gays e a existência de pessoas gays são tão normais que ainda me surpreende quando estou no Twitter e acidentalmente me deparo com um tuíte homofóbico. Eu penso, ‘Uau, a homofobia ainda existe neste mundo moderno’. É tão bizarro para mim que as pessoas ainda possam manter essas opiniões. Na verdade, acho isso fascinante”, comentou.

Continua depois da publicidade

Apesar desse pequeno contigente de pessoas homofóbicas, a reação ao episódio foi amplamente positiva, e Ramsey recebeu muito carinho do público:

“Recebi mensagens de pessoas dizendo que o episódio ajudou as pessoas a aceitarem quem são”, disse Ramsey. “Foi muito bom ouvir isso também. Só quero ser autêntica”, finalizou.

Recentemente, Bella Ramsey deu uma previsão de lançamento para a 2ª temporada. Segundo a atriz, as filmagens começam no final do ano para um retorno da série entre 2024 e 2025.

Ellie e Joel em The Last of Us

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

A primeira temporada de The Last of Us está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.