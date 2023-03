The Last of Us: Bella Ramsey diz que episódio final dividirá o público

O último episódio da 1ª temporada de The Last of Us promete ser polêmico. É o que indica Bella Ramsey, intérprete de Ellie na série.

Em entrevista à Vogue, a atriz disse que o episódio “vai dividir os fãs massivamente — massivamente”.

Continua depois da publicidade

Ramsey falou também sobre o penúltimo episódio, que será exibido neste domingo (5). Segundo ela filmar “foi exaustivo, mas foram meus dias favoritos no set” porque “as cenas que me quebram são as que mais amo”.

The Last of Us adapta o game de mesmo nome

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.