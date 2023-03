The Last of Us: Bella Ramsey revela cena trágica que jamais veremos

Alerta de spoilers

Uma das cenas mais impactantes de The Last of Us é quando Ellie e Riley são mordidas e decidem esperar juntas até se transformarem. Naturalmente, apenas Riley acaba se transformando, mas não vemos isso em tela.

Agora, Bella Ramsey falou sobre esse momento que jamais veremos no seriado. Como Ramsey lembra no The Last of Pods (via ComicBook), há uma cena de partir o coração em algum lugar lá fora – não necessariamente filmada, é claro – onde Riley acabou morrendo como resultado de sua mordida.

“Eu pensei muito sobre isso. Porque também ia informar como Ellie está avançando. Eu não sei, dependendo do nível de trauma, vai ser diferente”, diz Ramsey no podcast. “Mas houve conversas que aconteceram em torno disso, na verdade, e acho que concordamos em… Eu não sei se devo dizer porque, é como, eu acho que depende da imaginação das pessoas realmente. Mas, do nosso ponto de vista, acho que Ellie provavelmente teve que tomar uma decisão muito difícil, e fazer algo que ela realmente não queria fazer, e experimentar uma grande perda.”

Ramsey então passa a se lembrar de uma frase em um episódio anterior em que Ellie diz que se lembra da primeira pessoa que ela matou, insinuando que a morte poderia ter sido Riley. Independentemente disso, acrescenta que os cineastas optaram por manter esse enredo sem solução.

“Não sei se alguma vez concordamos explicitamente, e acho que é mais poderoso que seja mantido não dito e mantido à imaginação das pessoas”, conclui Ramsey. “Porque eu acho que a imaginação muitas vezes pode ser mais sombria do que a realidade.”

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

