The Last of Us: Cena do 1º episódio deixa fãs em prantos; veja o motivo

A série The Last of Us da HBO Max já estreou com seu primeiro episódio, e está deixando muitos fãs em prantos com uma cena.

Estrelada por Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsey no papel de Ellie, o seriado acompanha o mundo pós-apocalíptico que foi devastado por um surto de fungo.

Diversos fãs acompanharam a estreia do primeiro episódio, e muitos se emocionaram com a morte de Sarah, a filha de Joel, interpretada por Nico Parker.

A personagem acabou sofrendo um ferimento de bala provocado por um soldado, e caiu de uma ladeira com seu pai, morrendo nos seus braços. O momento é igual ao jogo.

Veja as reações, abaixo.

Chefe de The Last of Us revela que apocalipse da série pode se tornar real

O mundo do seriado estrelado por Pedro Pascal e Bella Ramsey foi tomado após um surto de fungos chamado Cordyceps. Um dos personagens na série avisa sobre a possível evolução dos fungos, e Mazin alerta que há uma verdade nisso.

Durante uma recente entrevista, o showrunner comentou que os fungos já estão em evolução, e disse que algumas drogas são provenientes disso. Além disso, ele citou sobre as formigas zumbis, que acabam sofrendo com um fungo parasita (via ComicBook).

“É real – é real na medida em que tudo o que ele diz que o fungo faz, eles fazem. E eles atualmente fazem isso e têm feito isso para sempre. Existem alguns documentários notáveis que você pode assistir que são bastante aterrorizantes”, disse ele.

“Agora, seu aviso – e se eles evoluírem e entrarem em nós? – de um ponto de vista puramente científico, seria eles fazem exatamente conosco o que fazem com as formigas? Acho que não. Duvido. Por outro lado, ele está certo – LSD e psilocibina vêm de fungos. O que eu disse a John foi: ‘O que estamos fazendo nesta cena está dizendo às pessoas que isso sempre esteve aqui’”, concluiu.

The Last of Us está disponível no HBO Max.

