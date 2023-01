The Last of Us: Cena do segundo episódio faz jogadores do game darem risada

O 2º episódio de The Last of Us, batizado de “Infected” (Infectados), foi ao ar no último domingo (22 de janeiro), na HBO Max. O novo capítulo, cheio de emoções e surpresas – além de algumas teorias interessantes sobre o apocalipse – tem uma cena bastante inusitada, na qual só os verdadeiros gamers pegaram a piada.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation, Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Mostramos abaixo por que só quem já jogou The Last of Us riu de uma cena do 2º episódio da série; confira!

Piada de The Last of Us só faz sentido para gamers

O 2º episódio de The Last of Us faz um ótimo trabalho ao reproduzir a química que Joel e Ellie compartilham nos games, graças a ótimas performances de Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Em um dos momentos mais interessantes do episódio, os personagens vivem um embate que os fãs dos games reconheceram na hora.

Além de servir como um surpreendente easter egg para os gamers, a cena introduz um elemento que tornará a relação de Joel e Ellie ainda mais forte – e que pode surgir antes na série do que nos games.

Na jornada pela cidade, após se livrarem de alguns Clickers, Joel, Ellie e Tess são obrigados a passar por uma piscina, e nesse momento, a adolescente revela não saber nadar.

Felizmente, a água não era tão profunda, e Ellie conseguiu passar sem problemas (embora um pouco envergonhada).

A cena, que já é irreverente, é ainda mais divertida para quem já jogou The Last of Us, já que o fato de Ellie não saber nadar é um problema significativo nos jogos (tanto para Joel quanto para os jogadores).

Como Ellie não sabe nadar, o jogador (que controla Joel) é obrigado a criar um bote improvisado sempre que precisa ultrapassar corpos d’água. É algo incômodo nos jogos, mas no final das contas, acaba dando aos jogadores a oportunidade de solucionar alguns quebra-cabeças.

A questão é resolvida em The Last of Us Part II, quando um flashback revela que Joel, eventualmente, ensinou Ellie a nadar.

Será que o mesmo acontecerá na série da HBO Max? Só assistindo aos próximos episódios para saber!

Os capítulos de The Last of Us são exibidos semanalmente pela HBO Max, sempre aos domingos.

