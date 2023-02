The Last of Us coloca Ellie em um caminho sombrio e é tudo culpa de Joel

A 1ª temporada de The Last of Us faz um ótimo trabalho ao desenvolver o relacionamento de Ellie e Joel, os protagonistas de Bella Ramsey e Pedro Pascal. Nos episódios mais recentes, a série tem colocado a adolescente em um caminho sombrio, e de acordo com o site CBR, é tudo culpa de Joel.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation) e Murray Bartlett (The White Lotus).

Mostramos abaixo como The Last of Us coloca Ellie em um caminho sombrio, e porque Joel é o culpado, segundo o site CBR; confira!

Joel é uma influência negativa para Ellie em The Last of Us

À medida que Ellie passa tempo com Joel, a personagem é muito influenciada pelo protetor, tanto de maneira positiva quanto negativa.

A Ellie que aparece em “Kin”, o 6º episódio de The Last of Us, por exemplo, é bem mais confiante e competente do que era em Boston. No entanto, a jovem também se torna fria e, em alguns momentos, realmente cruel.

Enquanto comem em Jackson, Ellie e Joel praticamente repetem os movimentos um do outro. Mas quando Ellie abre a boca para falar, a história é diferente.

A personagem de Bella Ramsey xinga, sem medo algum, personagens como Maria, Tommy e o casal de idosos que vive na cabana.

No 6ª episódio, Ellie também grita com uma garota misteriosa (que pode ser Dina) quando ela começa a encará-la. Joel diz para Ellie controlar os modos, mas não parece entender que a maneira como Ellie se comporta, na verdade, é culpa dele.

Diferentemente de Ellie, Joel tem uma voz calma, principalmente em confrontos. Mas suas palavras são ameaçadoras. Ele não pragueja com frequência, mas seus atos de violência são bem mais extremos que qualquer xingamento.

Em outras palavras, Joel pode até parecer mais contido e amistoso que Ellie, mas os personagens são dois lados da mesma moeda.

Por exemplo: quando confronta o casal na cabana, Joel parece casual e cooperativo – mas ao mesmo tempo, ameaça os idosos. Ellie, enquanto isso, xinga o casal e rouba sua comida. Joel, é claro, não faz nada para discipliná-la.

Segundo o CBR, Joel representa um exemplo para Ellie, e por isso, a personagem acaba imitando seu protetor. O problema é que, em muitos momentos, essa “imitação” é bastante problemática.

“No episódio 6, os dois passam bons momentos atirando juntos, como fizeram no episódio 4, quando Joel ensina Ellie a segurar uma arma. O vínculo deles costuma ser originado pela violência, o que a leva a acreditar que essa é uma forma válida de demonstrar amor”, diz o site.

Em defesa de Joel, outros elementos também podem ter influenciado a moralidade de Ellie – como as mortes de Henry e Sam, por exemplo.

Os episódios de The Last of Us são exibidos semanalmente, sempre aos domingos, no HBO Max.

