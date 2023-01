The Last of Us da HBO não vai além dos games

The Last of Us é uma das séries mais aguardadas do ano, e o criador dos jogos revela que o seriado da HBO não vai além dos games.

Em recente entrevista, Neil Druckmann sugeriu planos para uma segunda temporada, embora nada ainda tenha sido anunciado de forma oficial.

Druckmann e o diretor Craig Mazin comentaram sobre a adaptação do jogo, e que se houvesse uma segunda temporada, seguiria de perto o game The Last of Us – Parte Dois (via ScreenRant).

“Não temos planos de contar nenhuma história além da adaptação dos jogos. Não vamos nos deparar com o mesmo problema de Game of Thrones, já que a parte dois não termina em um momento de angústia”, disse Druckmann.

“Eu não tenho nenhum interesse em uma série girando para sempre. Quando se torna uma máquina de movimento perpétuo, não pode deixar de ficar meio… estúpido. Finais significam tudo para mim”, acrescentou Mazin.

The Last of Us tem orçamento milionário e supera Game of Thrones

The Last of Us tem um orçamento milionário que já supera Game of Thrones em quase todas as suas temporadas.

O seriado live-action do game tem um orçamento maior do que as cinco primeiras temporadas de Game of Thrones, superando a casa dos 100 milhões de dólares.

Enquanto as cinco primeiras temporadas de Game of Thrones e a oitava não passam dos 100 milhões de dólares, a sexto e sétima superam esse valor.

Os episódios da sexta temporada custaram cerca de 10 milhões de dólares, enquanto os da sétima variaram entre 6 a 10 milhões, assim superando os 100 milhões de dólares.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro no HBO Max.

