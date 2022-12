The Last of Us da HBO pode não ser tão violenta como os fãs pensam

A série The Last of Us, da HBO Max, é uma das mais aguardadas de 2023. No entanto, a adaptação do famoso jogo da Naughty Dog pode não ser tão violenta como os fãs pensam.

Um dos criadores do game, Neil Druckmann, que está envolvido no seriado, falou sobre a produção televisiva de The Last of Us.

Segundo ele, em entrevista para a SFX Magazine, o seriado não serás tão violento como os dois jogos são, embora seja bastante assustadora (via CBR).

“Uma das coisas que adorei ouvir de Craig Mazin e da HBO desde o início foi: ‘Vamos eliminar toda a violência, exceto o essencial'”, disse ele. “Isso permitiu que a violência tivesse ainda mais impacto do que no jogo, porque quando você continua mostrando a ameaça e vê a reação das pessoas a uma ameaça, isso torna tudo mais assustador.”

Ainda de acordo com Druckmann, The Last of Us vai revelar por que as pessoas está com tanto medo, e como os infectados e Clickers derrubaram a humanidade.

“E quando revelarmos os infectados e os Clickers, você verá o que derrubou a humanidade e por que todos estão com tanto medo”, concluiu.

Pedro Pascal em The Last of Us

Muito aguardada pelos fãs

“Joel e Ellie, um par conectado pela dureza do mundo em que vivem, são forçados a suportar circunstâncias brutais e assassinos implacáveis ​​em uma jornada pela América pós-pandemia”, diz a sinopse.

O criador do jogo, Neil Druckman, ajudou a construir a história da série. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro de 2023 no HBO Max.

