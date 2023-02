The Last of Us: Explicada a mudança gigantesca no 6º episódio

Alerta de spoilers

O sexto episódio de The Last of Us muda consideravelmente a história de um dos personagens. Tommy, o irmão de Joel, vai ter um filho, ou uma filha. Isso não está nos jogos e a diretora do capítulo explicou o porquê da mudança.

A diretora Jasmila Žbanić falou recentemente sobre a grande mudança de Tommy e Maria do episódio 6 de The Last of Us.

Depois de escapar por pouco de Kansas City, Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) viajam para Wyoming para encontrar Tommy (Gabriel Luna) casado com Maria (Rutina Wesley). O casal vive em uma comunidade bem protegida e totalmente funcional. Tommy explica a Joel que ele não poderia revelar sua localização, a fim de proteger a cidade, bem como seu filho, que ainda não nasceu.

“Queríamos dar esse sentimento de esperança que essa sociedade tem. A vida não para. Continua sempre; mesmo nas piores circunstâncias, a vida continua”, disse a diretora. “Para mim, este é um toque muito importante que Maria está grávida. Isso torna a decisão de Tommy muito, muito mais pesada que ele aceitou levar Ellie. Isso torna tudo difícil, com mais drama para Tommy”.

Essa mudança não apenas afeta a trama da primeira temporada, como, principalmente, da segunda. Decisões terão bem mais peso, mas não entregaremos spoilers.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

