The Last of Us faz fãs chorarem de novo: “Mais pesado que no jogo”

The Last of Us teve mais um episódio lançado no HBO Max. Dessa vez, vemos Ellie e Joel, juntos de Sam e Henry, tentando sobreviver aos Caçadores. Mais uma vez, a série fez os fãs chorarem.

Além de fazer mudanças que aprofundam Sam e Henry, o episódio traz tragédias já esperadas (para quem conhecia a história de antemão graças ao game, claro).

No entanto, mesmo quem já jogou The Last of Us foi impactado pelo que acontece no capítulo, como podemos ver por reações ao episódio nas mídias sociais.

Muitos disseram que estão chorando, enquanto outros apontaram que os eventos da série ficaram ainda melhores que os do game.

Confira, abaixo, algumas reações dos fãs ao quinto episódio de The Last of Us.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 97%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

