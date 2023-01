The Last of Us faz grande mudança em relação aos infectados do game

Alerta de spoiler

A série The Last of Us, adaptação do jogo de sucesso da PlayStation, faz uma grande mudança em relação aos infectados do game.

No segundo episódio do seriado, algumas semelhanças com as cenas do game podem ser percebidas, mas também há cenas originais (via ComicBook).

Ellie observa que uma horda de infectados parece estar conectada de alguma forma. Tess revela que eles são parte de uma mente coletiva, e que há fungos vivos que agem como uma armadilha. Caso o personagem pise no fungo, os infectados na área serão alertados.

Isso acontece após Joel matar um infectado enquanto discutia com Tess. O infectado acaba sendo morto, e sua mão fica presa no fungo, alertando os outros na área próxima do Capitólio.

No jogo, isso não acontece. Assim como na série Tess revelou ter sido infectada, no jogo, uma horda de infectados não os alcança, mas sim a FEDRA. Os soldados invadem o prédio e acabam matando Tess após ela resistir. Na série, ela se sacrifica, levando diversos infectados com ela após atear fogo e explodir a entrada do Capitólio.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes no início desta semana com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 98%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

