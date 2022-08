The Last of Us: Fotos do set detalham visual de Joel e Ellie

A série The Last of Us, da HBO Max, teve imagens do set detalhando o visual de Joel e Ellie.

Uma das estreias mais aguardadas de 2023, a adaptação dos jogos da Naughty Dog promete honrar os games da desenvolvedora.

Novas fotos dos bastidores foram reveladas, trazendo Pedro Pascal e Bella Ramsey no papel dos protagonistas (via ScreenRant).

O perfil especializado na série no Twitter, faz um comparativo das fotos com alguns momentos do jogo, e a semelhança é impressionante.

Veja a imagem, abaixo.

Muito aguardada pelos fãs

The Last of Us é uma das séries mais aguardadas pelos fãs do jogo. A pós-produção continua em andamento.

O criador do jogo, Neil Druckman, está envolvido no projeto. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us tem estreia prevista para 2023 no HBO Max.

