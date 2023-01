The Last of Us: Joel e Ellie correm perigo em teaser do 4º episódio

A HBO Max divulgou o teaser do quarto episódio de The Last of Us, mostrando Joel e Ellie correndo um grande perigo.

Estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey, a adaptação do jogo de mesmo nome da PlayStation está batendo recordes de audiência.

O teaser mostra Joel e Ellie na estrada, usando uma caminhonete de Bill, que ele acabou pegando na garagem do amigo (via ScreenRant).

Porém, eles caem numa armadilha onde são emboscados por um grupo de sobreviventes violento, que está prestes a fazer a vida deles um inferno.

Veja o teaser, abaixo.

A série de TV

The Last of Us recentemente virou uma série de TV da HBO. Apenas dois episódios foram ao ar e o seriado já garantiu sua 2ª temporada.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco da série também conta com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.