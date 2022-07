The Last of Us na HBO tem boas notícias aos fãs

A série The Last of Us na HBO, que adapta o famoso jogo da PlayStation, tem uma boa notícia aos fãs.

O chefe da emissora, Casey Bloys, revelou a janela de lançamento. A série estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey irá estrar no início de 2023 (via ScreenRant).

Bloys não revelou mais nada, mas indica que The Last of Us será uma das principais estreias do próximo ano. A série está em pós-produção.

As filmagens aconteceram no Canadá, e foram finalizadas no dia 11 de junho. A informação havia sido compartilhada por Craig Mazin, diretor da série.

Até o momento, uma data oficial ainda não foi revelada.

Muito aguardada pelos fãs

The Last of Us é uma das séries mais aguardadas pelos fãs do jogo. A pós-produção continua em andamento.

O criador do jogo, Neil Druckman, está envolvido no projeto. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us tem estreia prevista para 2023 no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.