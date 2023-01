The Last of Us: O que é o homem coberto de fungos no 1º episódio

O primeiro episódio de The Last of Us, exibido pela HBO Max em 15 de janeiro, tem dado o que falar nas redes sociais! Como a série é bastante fiel aos games, espectadores que não tem muita familiaridade com os jogos tiveram grandes dúvidas sobre a trama. Afinal de contas: o que é o homem coberto por fungos que aparece no capítulo de estreia?

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation, Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o homem coberto por fungos que aparece no primeiro episódio de The Last of Us; confira! (via ScreenRant)

Homem coberto por fungos é fruto do Cordyceps em The Last of Us

Como os fãs de The Last of Us já sabem, o apocalipse da série é causado pelo fungo Cordyceps, que infecta os humanos e os hospedeiros em zumbis canibais.

Esse fungo, que inclusive existe na vida real, também altera a aparência dos hospedeiros, transformando-os em criaturas bem diferentes.

No primeiro episódio de The Last of Us, Joel e Tess encontram um homem severamente afetado pela infecção do Cordyceps. Porém, esse personagem anônimo não é “zumbificado” como os outros.

Ele, na verdade, é “fundido” a uma parede e dominado completamente pelos fungos, formando uma espécie de pintura macabra.

Esse personagem, que aparece debaixo do prédio de Robert, mostra como a infecção do Cordyceps é diferente para cada hospedeiro.

A infecção mais comum afeta o cérebro dos humanos, tornando os hospedeiros criaturas erráticas e sanguinárias, cujo único objetivo é espalhar a infecção.

Em outros tipos de infecção, por outro lado, o fungo penetra no corpo do hospedeiro, continuando a crescer mesmo após a morte do humano.

Aparentemente, é isso que acontece com o personagem anônimo que é “invadido” pelos fungos no episódio de estreia de The Last of Us.

Essa infecção vai muito além da ameaça representada por criaturas como os Runners e os Clickers.

De acordo com o site ScreenRant, os zumbis “petrificados” de The Last of Us, eventualmente, desenvolverão tentáculos (uma estrutura inédita que substituirá os esporos dos games) e passarão a cultivar uma espécie de “consciência coletiva” – o que pode trazer grandes problemas para Joel e Ellie.

Os episódios de The Last of Us são exibidos semanalmente, todos os domingos, no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.