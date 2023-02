The Last of Us: O que é o infectado gigante do 5º episódio

O quinto episódio de The Last of Us no HBO Max apresenta a sequência mais cheia de ação da série até agora. A sequência mostra um novo tipo de infectado, conhecido como Baiacu. Vamos ver o que ele é e por que é tão diferente dos outros “zumbis”.

O enorme infectado introduzido no quinto episódio de The Last of Us é um Baiacu, um monstro que aparece no jogo original The Last of Us.

No jogo original, Joel encontra um desses nos esgotos sob um hotel em Pittsburgh, em vez de na área suburbana onde o atirador é encontrado.

Tudo sobre o Baiacu de The Last of Us

Uma coisa que é imediatamente evidente sobre o Baiacu é o quão diferente ele é das outras variantes principais de infectados introduzidas na série até agora.

Tudo isso se resume à própria infecção por Cordyceps e como a doença tem diferentes estágios de infecção para cada hospedeiro humano.

Os corredores são o primeiro estágio da infecção por fungos Cordyceps. Os infectados entre 12 e 48 horas após a infecção inicial se tornam essa criatura. Os corredores perdem suas funções cerebrais superiores e se tornam hostis, simplesmente procurando espalhar a infecção para outros hospedeiros.

Um estágio adicional de infecção cria estaladores, que ocorre cerca de um ano após a infecção. Estaladores começam a crescer placas fúngicas na parte externa de suas cabeças. Isso os cega, resultando no desenvolvimento de uma forma primitiva de ecolocalização.

Finalmente, os Baiacus são criados cerca de uma década após a infecção inicial, que vê o crescimento fúngico das cabeças dos estaladores se estender por todo o corpo. Isso cria uma cobertura semelhante a uma armadura de fungos sobre todo o corpo, tornando-os cada vez mais difíceis de matar.

Devido ao longo período de infecção, os Baiacus também têm uma força muito maior. Seu tamanho gigante permite que eles sejam muito mais fortes, o que combinado com sua armadura fúngica os torna inimigos formidáveis. Vemos isso quando Perry é decapitado pela criatura.

