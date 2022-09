The Last of Us: Pedro Pascal compartilha sua reação ao trailer; veja

Pedro Pascal compartilhou sua reação entusiasmada ao trailer oficial da The Last of Us da HBO Max. O ator será o protagonista da série ao lado de Bella Ramsey, juntos eles nos guiaram pelo cenário pós-apocalíptico do jogo da Playstation de mesmo nome lançado em 2013.

A história se passa em uma América do Norte devastada por uma infecção do fungo Cordyceps, que torna sua vítima em uma criatura violenta que se guia pelos sons. Jaded e o sobrevivente traumatizado Joel (Pascal) precisam atravessar Ellie (Ramsey), uma garotinha, através do que restou dos Estados Unidos, já que a personagem é imune à infecção e pode gerar uma cura para o apocalipse.

O trailer já mostra alguns detalhes dos jogos que estão indo para as telas, o que está aumentando as expectativas dos fãs sobre a adaptação, que pode ser um dos melhores live-actions inspirados em jogos de video game.

Em seu Twitter, Pascal celebrou o lançamento do trailer de The Last of Us e parece estar bem animado. O ator compartilhou o trailer e comentou “Eu estou perdendo a cabeça”. Veja o post:

Muito aguardada pelos fãs

The Last of Us é uma das séries mais aguardadas pelos fãs do jogo. A pós-produção continua em andamento.

O criador do jogo, Neil Druckman, está envolvido no projeto. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us tem estreia prevista para 2023 no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira