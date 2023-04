The Last of Us pode trocar Future Days por outra canção, revela criador

The Last of Us fez algumas modificações em relação ao game original. Uma dessas é a mudança do ano em que o apocalipse acontece. Na série, tudo começa em 2003, enquanto no game em 2013.

Isso gera um problema: Future Days, canção do Pearl Jam que é tocada pelos personagens no segundo jogo, só foi lançada em 2013. A música é muito importante para a história do game, mas pode ser substituída, revela Neil Druckmann.

Druckmann abordou o assunto durante uma entrevista recente ao Kinda Funny (via CBR).

“Eu poderia dizer que não tomamos uma decisão… nós conversamos sobre isso por essas razões exatas que você mencionou, que agora não faz sentido para Joel conhecer essa música”, disse ele, referindo-se ao ano de lançamento da música.

“Agora, poderíamos dizer: ‘Ok, é uma dimensão paralela e a música saiu mais cedo’… há maneiras, mas isso parece um pouco como uma trapaça. Eu direi que o Pearl Jam especificamente agora, tipo, ainda mais, foi enraizado na história e no mundo de The Last of Us e, se não fizermos essa música, bem, há outras músicas que poderíamos usar”.

Ellie e Joel em The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

A primeira temporada de The Last of Us está disponível no HBO Max.

