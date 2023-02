The Last of Us: Por que a música do 4º episódio tem mais significado do que você pensa

Sucesso no HBO Max, a série The Last of Us tem tudo para se tornar um dos projetos mais assistidos da plataforma. O 4º episódio, exibido no último domingo (5 de fevereiro) termina com um final impactante, embalado por uma música que é bem mais importante do que os espectadores imaginam.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation), Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Mostramos abaixo porque a música que aparece no 4º episódio de The Last of Us é muito importante para a série; confira!

Entenda o significado da música do 4º episódio de The Last of Us

“Please Hold My Hand”, o 4º episódio de The Last of Us, traz grandes reviravoltas para a história de Joel e Ellie.

O novo capítulo, por exemplo, introduz os Caçadores – a facção liderada por Melanie Lynskey que domina a cidade de Kansas City.

O quarto episódio de The Last of Us termina ao som de “True Faith”, um cover da banda New Order, cantado por Lotte Kestner.

Fãs dos games já conhecem a importância dessa música, mas grande parte do público ficou confusa com a utilização da canção.

Para quem não sabe, essa mesma música foi utilizada na divulgação do game The Last of Us Part II.

Nesses materiais de divulgação (confira o vídeo abaixo) é a própria Ellie quem toca essa música.

O cover de Ellie, que é cantado por Ashley Johnson, a dubladora da personagem nos games, também está disponível no Spotify.

Além de fazer referência à história de Ellie nos games de The Last of Us, a música se encaixa perfeitamente na trama do quarto episódio da série.

O quarto episódio de The Last of Us faz um ótimo trabalho ao desenvolver o relacionamento de Joel e Ellie. Os personagens passam muito tempo sozinhos, e pelas piadas de Ellie, Joel dá um de seus primeiros sorrisos na série.

A conexão de Joel e Ellie é essencial para o desenvolvimento da série, e também faz sentido com a letra de “True Faith”.

Essa canção, interpretada originalmente pela banda New Order, fala sobre a perda de algo precioso e a necessidade de seguir em frente.

Sendo assim, a música faz, ao mesmo tempo, referência à morte de Sarah (a filha de Joel que é assassinada no início da série) e a perda da inocência de Ellie (que é obrigada a atirar em um inimigo no quarto episódio).

Os capítulos de The Last of Us são exibidos toda semana, sempre aos domingos, no HBO Max.

