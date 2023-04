The Last of Us: Por que derivada sobre vilã seria um grande erro

Recentemente, a atriz neozelandesa Melanie Lynskey – intérprete de Kathleen em The Last of Us – afirmou que toparia participar de um derivado sobre sua personagem na plataforma Max. No entanto, de acordo com o site Looper, a produção desse spin-off de The Last of Us seria um erro terrível.

The Last of Us exibiu sua 1ª temporada recentemente no HBO Max. “Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, diz a sinopse da série.

Continua depois da publicidade

Além de Melanie Lynskey como a vilã Kathleen, o elenco de The Last of Us conta com Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie.

Mostramos abaixo porque, de acordo com o site Looper, a produção de um derivado sobre a vilã de The Last of Us seria um grande erro.

Por que HBO não deve produzir spin-off sobre a vilã de The Last of Us?

Em The Last of Us, Melanie Lynskey interpreta a vilã Kathleen. Na última semana, a revista Variety publicou uma matéria afirmando que a atriz teria “sugerido” um spin-off sobre a personagem para o HBO Max.

A atriz não demorou a usar as redes sociais para desmentir a manchete que foi repercutida por muitos fãs na internet.

“Essa é uma manchete totalmente enganosa! Alguém na coletiva de imprensa me perguntou se eu toparia atuar em uma história de origem sobre a Kathleen. E o que eu poderia fazer? Dizer não? É claro que eu disse que toparia! Na verdade, faria qualquer coisa que o Craig Mazin (showrunner de The Last of Us) me oferecesse. Mas eu, certamente, não sugeri essa ideia. Que vergonha!”, comentou a atriz no Twitter.

A possibilidade de Kathleen ganhar um spin-off no universo de The Last of Us – apesar da declaração de Melanie Lynskey ter sido repercutida à exaustão por sites especializados e fãs nas redes sociais – é muito pequena.

Afinal de contas, a personagem não existe nos games de The Last of Us. Ela é uma criação original do HBO Max, desenvolvida exclusivamente para a adaptação dos jogos.

Além disso, a personagem morre logo após seu episódio de estreia. Ela também explica suas motivações em um monólogo sobre o irmão morto.

Nesse sentido, a produção de um spin-off sobre Kathleen seria apenas a reedição de uma história que já foi contada na série do HBO Max.

Finalmente, Melanie Lynskey foi contratada para atuar em The Last of Us apenas em uma participação especial, o que indica que a Kathleen não retornará no futuro da série (mesmo em flashbacks ou memórias).

Vale lembrar que, atualmente, a atriz vive uma das melhores fases de sua carreira. Além de interpretar Kathleen em The Last of Us, ela protagoniza a série de mistério Yellowjackets – pela qual foi indicada ao Emmy de Melhor Atriz.

Enquanto a 2ª temporada de The Last of Us não estreia, você pode conferir todos os episódios da série no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.