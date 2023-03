The Last of Us quase teve final bem diferente, revela criador

A primeira temporada de The Last of Us chegou ao fim e manteve o final original do game. No entanto, o desfecho quase foi bem diferente, conforme revelou Craig Mazin, criador da série da HBO.

Em uma entrevista recente à GQ, Mazin revela que Ali Abbasi, o diretor do nono episódio de The Last of Us, experimentou fazer pequenas mudanças no final do jogo.

Continua depois da publicidade

Enquanto a maior parte do final teria permanecido a mesma, uma cena extra teria tornado as consequências da mentira de Joel mais aparentes, com o sentimento geral sendo mais pessimista.

“Ele pensou em usar essa versão um pouco mais longa e triste, onde Ellie diz, ‘ok’, e então ela se vira e vai embora. E Joel vai atrás dela. Vemos os dois caminhando, não realmente juntos, mas separados, em direção a Jackson”.

Esse final exploraria a crescente distância entre Joel e Ellie, que também é trabalhada em The Last of Us: Parte 2.

Ellie e Joel em The Last of Us

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

A primeira temporada de The Last of Us está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.