The Last of Us quebra recorde antes mesmo de estrear na HBO

The Last of Us estreia amanhã (15) no HBO Max e antes mesmo do lançamento da adaptação dos games de PlaySation, a série já quebrou um recorde. Ela é a série em live-action baseada em games mais bem avaliada.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é aclamada pelos críticos

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes no início desta semana com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 98%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Com isso, o seriado superou outros filmes e séries como Uncharted, Sonic e muitas outras adaptações de games.

Dito isso, Arcane, da Netflix, supera The Last of Us quando não levamos em conta somente obras em live-action, tendo em vista que a série baseada em League of Legends tem 100% de aprovação (merecidamente).

O 1º episódio de The Last of Us será exibido neste domingo (15 de janeiro), às 22 horas, pela HBO e pela plataforma HBO Max.

