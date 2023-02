The Last of Us: Quem são Henry e Sam e por que eles são importantes

Alerta de spoilers

O quarto episódio da primeira temporada de The Last of Us introduziu alguns novos personagens, dentre eles Henry e Sam. Vamos ver agora quem são eles e por que eles são importantes na série do HBO Max.

Ao contrário de Kathleen (Melanie Lynskey), Henry e Sam existem no game original da franquia e desempenham um papel chave em um dos trechos do jogo.

Na obra original, eles são dois sobreviventes, irmãos, que Joel e Ellie conhecem em sua jornada para o oeste dos EUA. De início, Joel demonstra relutância em confiar neles, mas com o tempo vão se aproximando.

Vale notar que Henry, o irmão mais novo, tem idade próxima a Ellie e os dois rapidamente desenvolvem uma amizade divertida, que serve bons momentos mais leves dentro dessa narrativa tensa.

Não vamos entregar spoilers sobre os destinos de qualquer um deles, é claro. Vale apontar, no entanto, que a série de The Last of Us faz mudanças importantes acerca desses personagens. Leia mais sobre, abaixo.

Como descobrimos no quarto episódio de The Last of Us, Kathleen está buscando Henry e Sam extensivamente e chega a acreditar que Joel e Ellie estão trabalhando junto deles.

A personagem de Lynskey acredita que Henry dedurou o irmão dela para a FEDRA, resultando na morte do irmão. Não é garantido, no entanto, que isso seja, de fato, o que aconteceu.

Assim sendo, além de servirem como amigos para Joel e Ellie na série, Henry e Sam também devem dificultar a vida da dupla principal, visto que atraem a atenção dos inimigos.

