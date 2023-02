The Last of Us: Quem são os Caçadores? Explicamos os novos inimigos de Joel e Ellie

O quarto episódio de The Last of Us, exibido no último domingo (5) pela HBO Max, introduz um novo grupo de personagens que trará grandes problemas para Joel e Ellie. Trata-se dos Caçadores, uma facção que os gamers já conhecem muito bem – e que terá um papel importantíssimo na condução da história.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation), Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Mostramos abaixo quem são os Caçadores em The Last of Us e porque Joel e Ellie precisam se preocupar com esses novos personagens! (via ScreenRant)

Quem são os Caçadores em The Last of Us?

Nos games de The Last of Us (particularmente no primeiro jogo), os Caçadores são encontrados por Joel e Ellie em Pittsburgh. Na série do HBO Max, os personagens aparecem um pouco mais cedo, em Kansas City.

Os personagens são diferentes de suas contrapartes dos games, mas também encontram inspiração na facção dos jogos.

Os Caçadores, nos games, se revoltam contra a ditadura da FEDRA na Zona de Quarentena de Pittsburgh, e ganham esse apelido devido à tendência de matarem qualquer um que entre no território sem avisar.

Uma das principais diferenças entre os Caçadores dos games e os personagens da série envolve a profundidade em suas caracterizações.

Nos jogos de The Last of Us, os Caçadores são apenas personagens anônimos que servem somente para movimentar a trama. Já na adaptação da HBO Max, a caracterização dos Caçadores é bem mais aprofundada.

O quarto episódio de The Last of Us, por exemplo, introduz Kathleen como a líder dos Caçadores, mostrando também alguns detalhes sobre as motivações do grupo.

Kathleen, a líder dos Caçadores em The Last of Us, é interpretada por Melanie Lynskey, vencedora do Emmy pela série Yellowjackets.

No quarto capítulo de The Last of Us, Kathleen deixa claro que os Caçadores expulsaram a FEDRA da Zona de Quarentena de Kansas City. A personagem perde um irmão no massacre da FEDRA, e a partir daí, desenvolve um grande ódio pela organização.

De acordo com o quarto episódio de The Last of Us, Kathleen cita, em diversos momentos, o nome de Henry – o responsável por entregar seu irmão à FEDRA.

É por isso que os Caçadores interceptam Joel e Ellie: Kathleen acredita que os protagonistas são aliados de Henry.

Com o quarto episódio de The Last of Us, a série confirma, mais uma vez, seu objetivo: expandir a história dos games de maneira interessante e inovadora.

Os episódios de The Last of Us são exibidos semanalmente, sempre aos domingos, no HBO Max.

