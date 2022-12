The Last of Us: Série da HBO ganha trailer aterrorizante

A série The Last of Us é uma das mais aguardadas de 2023, e a HBO Max divulgou um novo trailer aterrorizante do seriado.

Sendo uma nova adaptação de games, agora levando o universo do aclamado jogo The Last of Us para o live-action, a série promete elevar o gênero.

O trailer mostra Joel, personagem de Pedro Pascal, astro de O Mandaloriano, e Ellie, de Bella Ramsey, com Joel descobrindo que ela é imune ao vírus (via ScreenRant).

A prévia ainda traz outros personagens, e mostra alguns dos infectados, como os estaladores, um dos mais perigosos que os humanos enfrentam.

Veja o trailer, abaixo.

Muito aguardada pelos fãs

“Joel e Ellie, um par conectado pela dureza do mundo em que vivem, são forçados a suportar circunstâncias brutais e assassinos implacáveis ​​em uma jornada pela América pós-pandemia”, diz a sinopse.

O criador do jogo, Neil Druckman, ajudou a construir a história da série. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro de 2023 no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.