The Last of Us: Série da HBO revela data de estreia em pôster; veja

A HBO Max divulgou o pôster de The Last of Us, série muito aguardada pelos fãs, e confirmou a data de lançamento no catálogo.

Depois de um vazamento, o streaming tomou medidas e revelou que a série baseada no jogo de sucesso da PlayStation estreia no dia 15 de janeiro.

A imagem acompanha o visual pós-apocalíptico dos Estados Unidos, após um vírus ter tomado controle do país e transformar humanos em infectados.

É possível ver Joel e Ellie caminhando lado a lado entre ruínas e carros abandonados, enquanto Joel possui uma arma nas costas.

Veja o pôster, abaixo.

Muito aguardada pelos fãs

The Last of Us é uma das séries mais aguardadas pelos fãs do jogo. A pós-produção continua em andamento.

O criador do jogo, Neil Druckman, está envolvido no projeto. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us tem estreia prevista para 2023 no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.