The Last of Us: Série terá cenas cortadas do primeiro game

The Last of Us, série do HBO Max que adapta a famosa franquia de games, promete ser uma das adaptações mais fieis de todos os tempos. Mas isso não significa que a série seguirá à risca a história dos jogos.

Em entrevista ao Decider, os criadores da série, Craig Mazin e Neil Druckmann, revelaram que a atração mostrará várias cenas de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) que não estão no primeiro game de The Last of Us.

“Existe uma arte conceitual de Joel e Ellie sentados perto de uma fogueira, conversando e rindo”, disse Druckmann. “Não havia nenhum ponto em que conseguíamos encaixar isso no game. Há outra arte conceitual que ficou muito famosa, onde vemos Joel mostrando a Ellie como usar um rifle. Então pensamos: ‘Como dramatizamos esses momentos?’ Agora podemos realiza-los enquanto recontamos essa história”, finalizou.

A série The Last of Us tem um orçamento milionário que já supera Game of Thrones em quase todas as suas temporadas. As primeiras críticas já saíram e a recepção foi bem positiva.

Sobre a série

A série The Last of Us é uma adaptação do famoso jogo da PlayStation, que possui duas partes e explora um Estados Unidos após o surto de um fungo.

“Joel e Ellie, um par conectado pela dureza do mundo em que vivem, são forçados a suportar circunstâncias brutais e assassinos implacáveis ​​em uma jornada pela América pós-pandemia”, diz a sinopse.

O criador do jogo, Neil Druckmann, ajudou a construir a história da série. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro no HBO Max.

Sobre o autor Diego Almeida