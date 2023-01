The Last of Us: Série torna momento mais triste do game ainda pior

Alerta de spoiler

O primeiro episódio de The Last of Us já foi lançado na HBO Max, e a série conseguiu tornar o momento mais triste do game ainda pior.

Enquanto Joel e Tommy passam o dia, algumas notícias surgem sobre o que está assolando o mundo, até que Sarah experimenta isso com sua vizinha e é salva por seu pai.

Continua depois da publicidade

Posteriormente, os três acabam tentando fugir da cidade, mas um avião cai e atinge o carro. Sarah machuca o tornozelo, e Joel a carrega no colo. Porém, eles são parados por um soldado, que acaba atirando nos dois e matando a menina (via Looper).

O início do jogo trata Sarah como uma personagem principal e jogável, e choca os jogadores com sua morte repentina. Não há muitos momentos com Sarah no game, e ela morre em menos de 15 minutos.

Diferentemente do jogo, na série a personagem é mais explorada, e faz o espectador sentir mais apego em Sarah, tornando sua morte ainda pior do que no game.

Série adapta famoso jogo da PlayStation

A série The Last of Us é uma adaptação do famoso jogo da PlayStation, que possui duas partes e explora um Estados Unidos após o surto de um fungo.

“Joel e Ellie, um par conectado pela dureza do mundo em que vivem, são forçados a suportar circunstâncias brutais e assassinos implacáveis ​​em uma jornada pela América pós-pandemia”, diz a sinopse.

O criador do jogo, Neil Druckmann, ajudou a construir a história da série. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.